Premio Vallombrosa, i tre finalisti

Sono Folco Terzani, Paolo Cognetti e Giorgio Boatti. Il programma della quarta edizione presentato nel Palazzo del Pegaso

FIRENZE — Il premio letterario nazionale Vallombrosa 2018 vedrà in finale Folco Terzani, Paolo Cognetti e Giorgio Boatti. La terna dei candidati è stata ufficializzata questa mattina nel corso della presentazione al palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Il premio letterario, giunto alla quarta edizione, è inserito nelle iniziative del Rotary Club Firenze Valdisieve per "sostenere, valorizzare il territorio e contrastarne il declino di questi ultimi anni attraverso progetti tangibili" come ha spiegato il presidente Riccardo Berti.

Il tema individuato per quest’anno è I cammini dell’uomo tra scoperta, natura e fede: Sulle strade del silenzio, di Giorgio Boatti, Il cane, il lupo e Dio, di Folco Terzani e Le otto montagne di Paolo Cognetti sono le tre opere segnalate da un gruppo di librerie fiorentine.

Il vincitore sarà annunciato sabato 19 maggio, all’abbazia di Vallombrosa, in occasione della cerimonia di premiazione alla quale parteciperanno i tre finalisti. I tre autori, al mattino, incontreranno gli studenti dell’istituto statale ‘Ernesto Balducci’, che hanno lavorato sui tre libri selezionati per la finale.

Sulla valorizzazione e il rilancio “di una località che era diventata meta privilegiata dell’alta società di tutta Italia fino ai primi decenni del Novecento”, si concentra l’impegno del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “Vallombrosa riveste ancora un’enorme importanza per tutti i toscani: storica, spirituale, culturale, naturalistica

. Il progressivo spopolamento dei giorni nostri, le difficoltà degli accessi, richiedono l’impegno anche delle istituzioni per invertire questa tendenza. Il premio letterario assume un significato importante anche per questa ragione, oltre che per il livello culturale, per il quale merita la massima attenzione”.

Il presidente dell’assemblea toscana pensa a una iniziativa diretta “per fare in modo che vengano riattivati almeno alcuni servizi essenziali: un distributore di carburante, l’ufficio postale, un servizio bancomat, per il quale faccio appello alle banche del territorio”.

Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti anche il presidente della commissione Rotary premio Vallombrosa, Angelo Rabatti, e il vicesindaco del Comune di Reggello, Piero Giunti.

Le tre precedenti edizioni del premio hanno visto vincitori Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2015) e Carmine Abate (2016). La giuria è composta quest’anno da: Riccardo Berti, Angelo Rabatti, Diletta Nobler (presidente Rotaract Firenze Centenario); Carmine Abate (scrittore); Paolo Ciampi (giornalista e scrittore); Zeffiro Ciuffoletti (storico); Marco Mizza (priore dell’abbazia di Vallombrosa); Alberto Severi (giornalista) e Marco Vichi (scrittore).