La Regione assume, 310 posti, pioggia di domande

Il primo bando è stato già pubblicato, un secondo concorso uscirà entro due settimane. Poi sarà la volta dei profili più tecnici

FIRENZE — Negli ultimi due anni sono 255 i dipendenti della Regione Toscana che sono andati in pensione e altri 338 pensionamenti sono previsti entro il 2021. E così la Regione torna ad assumere. I posti in ballo, ha spiegato l'assessore regionale al personale Vittorio Bugli, sono 310.

Il primo bando, destinato alle persone laureate, è stato appena pubblicato: 89 posti di funzionario amministrativo profilo D. In cinque ore sono arrivate oltre duecento domande. Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 6 marzo e va bene qualsiasi laurea, triennale compresa.

Un secondo concorso (84 posti da assistente amministrativo, profilo C, sufficiente il solo diploma di scuola media superiore) sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale entro un paio di settimane. E poi, questione di qualche mese, sarà la volta di profili più tecnici e specifici, per almeno altre decine di posti di lavoro.

“Veniamo da una stagione in cui abbiamo dovuto e voluto essere sobri, recuperando risorse senza perdere efficienza e servizi - ha spiegato l’assessore al bilancio e al personale, Vittorio Bugli - Nell’arco di una legislatura abbiamo risparmiato 5 milioni sui costi della politica e oltre 25 milioni sulla spesa per il personale prima di aver assorbito funzioni e dipendenti (1098) dalle Province e altri 41 da altri enti. Siamo partiti dall’alto: dal numero di consiglieri regionali e assessori, dall’abrogazione dei vitalizi, dalla riduzione dei costi per il personale addetto alla politica. Sul personale abbiamo cancellato le figure dei direttori di area e razionalizzato e riorganizzato alcuni settori approfittando di 255 prepensionamenti legati alla pre-Fornero, dichiarando quei posti in sovrannumero”.

Dal 2018 al 2021 sono attesi però almeno 338 pensionamenti. La Regione peraltro non è più solo un ente che programma e legifera. “Vvisto che il Parlamento ha sbloccato il turn-over, ovvero la possibilità di sostituire chi va in pensione, abbiamo deciso di tornare ad assumere - ha detto Bugli - Un’occasione anche per abbassare la media dei dipendenti della Regione, che è 53 anni, e ringiovanire il personale con nuovi laureati”.

Alcuni concorsi su ruoli tecnici specifici, dagli ispettori fitosanitari agli informatici, dalla gestione dei fondi comuni ad esperti di programmazione, sono già in corso e in qualche caso conclusi. Altri saranno banditi. Nei mesi passati la Regione ha determinato il fabbisogno per i prossimi tre anni: 270 nuove persone da assumere a tempo indeterminato in giunta, 16 in Consiglio regionale, altri 24 a tempo determinato legati allo sblocca-cantieri e a nuovi investimenti. Ma sono numeri destinati a crescere, perché maggiori del previsto saranno sicuramente i pensionati tra quota 100 e Fornero.

“Non è mancata inoltre l’attenzione, dopo dieci anni nei quali tutto era rimasto fermo, per premiare il personale - precisa l’assessore Bugli - Nell’arco della legislatura abbiamo stabilizzato 32 lavoratori e lavoratrici precarie. Nei prossimi mesi sarà la volta delle progressioni verticali. Abbiamo assunto 44 persone in categoria protetta, equiparato il salario accessorio degli ex provinciali a quella dei regionali, dato il via alle progressioni orizzontali per il personale con maggiore anzianità aziendale e applicato il nuovo contratto”.

Il 1 luglio 2015 gli uffici della giunta regionale contavano 2.342 dipendenti di ruolo, tra cui 118 dirigenti: altri 291 lavoravano in Consiglio regionale. Il 1 gennaio 2020, dopo l’arrivo degli ex provinciali, la dotazione organica conta adesso 3265 dipendenti in giunta, tra cui 113 dirigenti, e 274 in Consiglio. Mettendo a confronto 2014 e 2018, senza i lavoratori arrivati da Province e altri enti con la presa in carico di nuove funzioni, la spesa per il personale - pur considerando i quattro milioni del nuovo contratto - si è ridotta di 22 milioni.

Dal 2015, al lordo delle cessazioni e di altri pensionamenti, ci sono già state 103 assunzioni e 41 trasferimenti per mobilità. “Ma è soprattutto ora grazie al recupero del turn over al 100 per cento, ovvero la possibilità di rimpiazzare ogni lavoratore che andrà in pensione, che andremo a rinnovare una macchina amministrativa che ha saputo trasformarsi nei periodi difficili e che vogliamo rendere sempre più efficiente e innovativa" ha concluso l'assessore Bugli.