Alice Volpi trionfa al Gran Prix di fioretto

Un'altra bella vittoria per Alice Volpi, campionessa del mondo in carica, ha trionfato infatti a Torino per il Grand Prix FIE trofeo "Inalpi"

TORINO — Il Pala Alpitour di Torino si colora d'azzurro e esulta Siena grazie al trionfo di Alice Volpi.

Il Grand Prix FIE trofeo "Inalpi" si conclude infatti con la tripletta italiana nel fioretto femminile, grazie ad Alice Volpi, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo, a cui si aggiunge il terzo posto di Alessio Foconi nella gara di fioretto maschile.

Sul gradino più alto del podio femminile sale proprio la senese che bissa il successo torinese del 2015. In finale la Volpi, campionessa del Mondo in carica, si aggiudica il derby azzurro contro Elisa Di Francisca, con il punteggio di 15-9. L'olimpionica di Londra 2012 ed argento a Rio 2016, a sua volta, aveva "dirottato" sul terzo gradino del podio Francesca Palumbo, al suo secondo podio in carriera, superandola per 15-7.

Alice Volpi ha conquistato il pass per la finalissima grazie al successo in semifinale per 15-12 contro la russa Anastasia Ivanova. Nel suo percorso l'atleta delle Fiamme Oro aveva esordito superando prima la statunitense Madison Zeiss per 15-7, quindi l'under 20 azzurra Martina Favaretto col punteggio di 15-10. A seguire la campionessa del Mondo in carica si era imposta per 15-9 sulla francese Morgane Patru e poi ai quarti sulla tedesca Leonie Ebert con il punteggio di 15-8.