Covid, il ritorno delle saune finlandesi

Bonus baby sitting a nonni e zii: come funziona, chi ne ha diritto e come ottenerlo

Regione orientata a farle tornare in funzione ma restano sospesi i bagni turchi. Per gli sport di contatto bisogna aspettare l'accordo col governo

FIRENZE — Per ora non ci sono nuove ordinanze ma la giunta regionale toscana ha voluto ugualmente anticipare il proprio orientamento per la ripartenza di alcune attività ancora bloccate dall'emergenza covid-19.

SPORT DI CONTATTO

Per quanto riguarda gli sport di contatto come ad esempio il calcetto, la giunta ha deciso che l'attività riprenderà nel quadro di un’intesa tra le Regioni e i due Ministeri dello sport e della salute, come previsto dal Dpcm. "Proprio per velocizzare questa intesa - si legge in una nota - giovedì scorso le Regioni, in sede di conferenza, hanno predisposto un testo di accordo sottoponendolo ai due ministri". In attesa che i Ministeri battano un colpo, per il momento di giocare a calcetto non se ne parla.

SAUNE E BAGNI TURCHI



La Regione Toscana è orientata al proseguimento della sospensione dei bagni turchi e alla riattivazione delle saune finlandesi che, per le temperature a cui operano, garantiscono la sicurezza.

AUTOTRASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO

La giunta regionale toscana è intenzionata a riordinare la materia dell’autotrasporto e della consegna a domicilio, già regolata da precedenti provvedimenti, allo scopo di consentire queste attività in condizioni di massima sicurezza. Vedremo nei prossimi giorni come.