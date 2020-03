L'epidemia ha colpito più di duemila toscani

Nelle ultime 24 ore registrati 219 nuovi casi positivi al tampone per il Covid-19. Nuovo picco di decessi. 35 le guarigioni

FIRENZE — Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2012 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, con 72 deceduti e 35 guarigioni, 18 virali e 17 cliniche.

I casi attualmente positivi in cura sono 1905.

I nuovi positivi al Covid deceduti sono 25, sei donne e 19 uomini, tutte persone di età compresa tra i 58 e i 100 anni e affette da più patologie. La causa della morte sarà quindi attribuita al coronavirus solo dopo ulteriori accertamenti dell'Istituto superiore di sanità. In fondo all'articolo trovate l'elenco con l'età e il Comune di residenza.

Per quanto riguarda i contagiati ricoverati in ospedale, ad oggi sono 866, 76 in più rispetto a ieri. Aumentano anche quelli in condizioni gravi e ricoverati in terapia intensiva, 202 in tutto, 13 in più.

Dei 2012 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza:

- 451 Firenze, 181 Pistoia, 111 Prato (totale Asl centro: 743),

- 307 Lucca, 256 Massa-Carrara, 211 Pisa, 120 Livorno (totale Asl nord ovest: 894),

- 106 Grosseto, 133 Siena, 136 Arezzo (totale sud est: 375).

Dall'inizio dell'emergenza nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 11.909 tamponi su 10.659 casi. Nelle ultime 24 ore, ne sono stati eseguiti 1.504 tamponi.

I laboratori impegnati nei test sono: i tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di febbraio, più quelli dell'Ispro, i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord ovest), più un laboratorio privato.

Sono invece 8.203 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana:

- 2.828 nella Asl centro,

- 2.551 nella Asl nord ovest,

- 2.824 nella Asl sud est.

Vediamo chi sono le 25 persone decedute entrate nel bollettino di oggi della Regione Toscana:

- uomo di 81 anni, Empoli;

- uomo di 65, Prato;

- uomo di 88, Prato;

- uomo di 86, Pistoia;

- donna di 87, Pistoia;

- donna di 98, Pistoia;

- un uomo di 85, Firenze;

- un uomo di 84, Fosdinovo;

- uomo di 78, Pisa;

- uomo di 77, Pisa;

- uomo di 84, Ponsacco;

- donna di 58, Cascina;

- donna di 75, Peccioli;

- donna di 69, Lucca;

- uomo di 85, Pontremoli;

- uomo di 81, Aulla;

- uomo di 86, Massa;

- uomo di 79, Massa;

- uomo di 83, Viareggio;

- uomo di 92, Mulazzo;

- donna di 77, Bagnone;

- donna F, 88 Pontremoli;

- uomo di 87, Carrara;

- uomo di 79 Follonica;

- uomo di 89 Piancastagnaio.