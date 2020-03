Epidemia, nuovo picco di contagiati in Toscana

Nelle ultime 24 ore i dati nazionali e regionali indicano un elevato aumento di casi positivi di Covid-19. Diffusione più lenta nel sud della Toscana

ROMA — Secondo l'ultimo rilevamento diffuso dalla Protezione civile nazionale ieri, 20 Marzo, le persone contagiate dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Italia sono 37.860 e nella Regione Toscana sono 1.713.

I dati sono quelli rilevati fino alle 12 di ieri, venerdi 20 Marzo. Quelli diffusi dalla Regione nel tardo pomeriggio sempre di ieri (e che trovate negli articoli in home page) contengono numeri più elevati solo perchè il conteggio è andato avanti per alcune ore in più e quindi è più aggiornato. Il quadro statistico che si delinea resta comunque lo stesso.

Vediamo l'andamento dell'epidemia secondo le tabelle elaborate da HT&T per ToscanaMedia QUInews.

Nella prima tabella qui sotto trovate il grafico che documenta l'aumento dei nuovi casi positivi giorno per giorno in ITALIA. La linea azzurra corrispondente è molto ripida e alta di quella dei guariti (linea verde). Nella seconda tabella c'è invece il grafico con il numero a livello nazionale dei guariti (linea verde) che continua a crescere molto di più di quello dei deceduti (linea rossa).

Qui sotto l'andamento dei nuovi casi positivi giorno per giorno in tutta ITALIA (linea azzurra), che oscilla ma cresce inesorabilmente molto di più rispetto all'andamento dei guariti (linea verde).

Nella prossima tabella l'andamento generale dei casi positivi in TOSCANA e in quella subito sotto l'andamento dei decessi (linea rossa) che, in controtendenza col dato nazionale, da alcuni giorni è superiore a quello dei guariti nonostante l'incremento di questi ultimi (linea verde).

Qui sotto il grafico con le variazioni giornaliere del numero di nuovi casi positivi in TOSCANA, molto altalenante, con picchi e ribassi che dipendono anche dalla capacità di trasmissione e registrazione dei dati lungo la catena informatica che corre dagli ospedali alle Asl alla Regione fino alla Protezione civile nazionale.

Vediamo adesso le variazioni giornaliere del numero di nuovi casi positivi provincia per provincia. Tutte sono in crescita ma anche i grafici dimostrano che la diffusione del contagio è più lenta nelle province della Toscana del sud rispetto a quello della costa fra Massa e Livorno e rispetto alla Toscana centrale nonostante quest'ultima sia di gran lunga la più popolata.

PROVINCIA DI AREZZO

PROVINCIA DI FIRENZE

PROVINCIA DI GROSSETO

PROVINCIA DI LIVORNO

PROVINCIA DI LUCCA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PROVINCIA DI PISA

PROVINCIA DI PISTOIA

PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI SIENA

Editore/Autore del dataset: Dipartimento della Protezione Civile- Dati forniti dal Ministero della Salute - Elaborazione e gestione dati a cura del Dipartimento della Protezione Civile - licenza dei dati cc-by-4.0 creative commons