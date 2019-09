Discarica del Limoncino, conferimenti sospesi

Lo stop deciso dalla Regione per procedere con alcune verifiche. Lo ha comunicato ieri l'assessora Cepparello in consiglio comunale

LIVORNO — L'assessora Giovanna Cepparello ha aggiornato ieri il consiglio comunale sulla vicenda discarica del Limoncino. "La Regione Toscana - ha riferito Cepparello - ci ha appena comunicato che, a seguito di approfondimenti condotti in collaborazione con Arpat sulla permeabilità del fondo della discarica, è emersa la necessità di mettere in atto un piano di indagini per verificare l'efficacia dello strato artificiale.Nel frattempo, i conferimenti di rifiuti saranno sospesi".

Il Comune continuerà a seguire la vicenda "con grande attenzione" ha sottolineato l'assessora, ricordando anche che l'amministrazione comunale "sta valutando con la propria avvocatura l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva dei conferimenti, dal momento che i rilievi del Comune riguardavano altri aspetti oltre alla permeabilità, come la classificazione acustica dell'area e il rinnovo del vincolo idrogeologico".