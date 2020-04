Il Covid uccide anche un giudice onorario toscano

Dopo un mese di ricovero in ospedale è morto un giudice onorario di Lucca, avvocato del Foro di Firenze. In udienza fino alla fine di Febbraio

LUCCA — Aveva lavorato fino alla fine di Febbraio, al ritmo di tre udienze a settimana. Poi i sintomi del coronavirus lo hanno aggredito all'improvviso e presto si è reso necessario il ricovero in ospedale. E' morto così, sopraffatto dal Covid-19, Carlo Mancini, 58 anni, giudice onorario del tribunale di Lucca e avvocato del Foro di Firenze.

La notizia è stata diffusa da Federmot Toscana, la federazione dei magistrati onorari dei tribunali.

"Negli ultimi giorni il collega era stabile e in via di Miglioramento - si legge in una nota di Federmot - quando la situazione improvvisamente è precipitata. Chiediamo un intervento immediato del ministro Bonafede per mettere fine alla situazione di precarietà in cui versa tutta la magistratura onoraria che, pur lavorando per lo Stato con continuità e abnegazione, viene privata delle tutele minime proprie per ogni lavoratore".