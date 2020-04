Covid, secondo medico morto in Toscana

Coronavirus, a Napoli tanta gente in strada per la spesa. Ma questa è una quarantena?

E' la prima vittima in provincia di Firenze dopo il caso di Lucca. Si tratta di un medico di famiglia che operava nel Mugello. Sgomento del sindaco

SCARPERIA SAN PIERO — A dieci giorni dalla morte del primo medico di famiglia positivo al Covid-19 in Toscana, un dottore della piana di Lucca, la categoria conta una nuova vittima in Mugello: si tratta di un medico di famiglia di Scarperia San Piero, che pochi giorni fa era risultato positivo al tampone del coronavirus. Il dottore, come testimoniano i numerosi commenti sui social, era molto noto e apprezzato in Mugello. E' la prima vittima tra i medici in provincia di Firenze.

A confermare la notizia, che già in mattinata era circolata nella zona, è stato il sindaco del paese mugellano Federico Ignesti con un post su Facebook.

"Sorpresa e sgomento sono le emozioni che stamani, venerdì 3 aprile, hanno colto l'intera comunità di Scarperia e San Piero alla notizia della prematura scomparsa del medico di base Giandomenico Iannucci", ha scritto sui social il sindaco sul social.