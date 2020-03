Coronavirus, il medico dell'ospedale di Bergamo: «Il mio video-appello? Volevo sensibilizzare, nessuno è immune» Coronavirus, il medico dell'ospedale di Bergamo: «Il mio video-appello? Volevo sensibilizzare, nessuno è immune»

Covid-19, morti 51 medici in Italia

Si aggrava il bilancio dei decessi tra i medici in prima linea per fermare l'epidemia di coronavirus in tutta la penisola. Uno anche in Toscana