Coppia e figlio positivi, nuovo focolaio familiare

Si tratta di un uomo italiano, di una donna albanese e del figlio. Lei era da poco tornata in Italia

LUCCA — C'è un nuovo focolaio, in gergo medico "cluster", familiare in Toscana e di nuovo in Lucchesia. Lo ha segnalato, in una nota, la Asl Toscana Nord Ovest: si tratta di un uomo italiano e di una donna albanese residenti a Lucca e di un figlio, minorenne, tutti risultati positivi al Coronavirus. Lei, spiega la Asl, è rientrata nei giorni scorsi dall’Albania.

La famiglia adesso si trova in isolamento domiciliare nella propria casa a Lucca. La Asl ora sta indagando sui contatti stretti e sta mettendo in atto le misure necessarie a isolare l'espandersi del contagio.

Oggi la Regione segnala la presenza di 8 nuovi casi di positività al Covid-19 in Toscana, 6 dei quali riferibili a persone rientrate dall'estero. Pochi giorni fa, sempre in Lucchesia, era stato individuato un focolaio all'interno di una famiglia romena rientrata da poco in Italia: madre, padre e due bambini erano risultati positivi al SarsCov2. Sempre nei giorni scorsi la Regione ha segnalato altri casi di positività collegati ad arrivi in Toscana dal Bangladesh e dall'Albania.

Anche nel caso della famiglia lucchese è stato attivato il gruppo di sorveglianza integrato costituito dall’Asl Toscana nord ovest in tutte le zone cioè, spiega la Asl, di un gruppo multidisciplinare che ha il compito di intervenire in maniera tempestiva in caso di nuove positività secondo lo schema delle tre “T”: testare, trattare, tracciare. E’ formato da operatori della struttura di Igiene e sanità pubblica, delle cure primarie, dei servizi sociali, dell’infermieristica, dell’ospedale, della medicina e della pediatria di famiglia.