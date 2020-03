"All'ospedale di Lucca situazione critica"

A dirlo con un post su Facebook l'assessore alla protezione civile Francesco Raspini. Su 84 contagiati la metà è ricoverata al San Luca

LUCCA — Lucca è una delle province Toscane più colpite dal coronavirus, con 436 casi positivi e 19 vittime. Nel Comune sono 69 le persone contagiate. secondo il report che l'Asl Toscana Nord Ovest ha inviato al Comune di Lucca i pazienti ricoverati in ospedale sono 35, quindi poco più della metà. Di costoro 4 sono stati fortunatamente dimessi. Altri 5, purtroppo, sono deceduti. I dati sono aggiornati al 24 marzo e, quindi, a questi numeri vanno sommati i 15 nuovi positivi di ieri che portano il totale dei contagiati a 84 persone.

E in questo momento di emergenza epidemica l'ospedale di Lucca è in una situazione critica. A dirlo con con un post su Facebook l'assessore alla polizia municipale Francesco Raspini.

"Ad oggi la situazione è critica - scrive l'assessore Raspini -, ma ancora gestibile, seppure in uno scenario di piena emergenza nel quale l’ospedale San Luca è quasi interamente dedicato alla cura dei pazienti Covid-19. E’ chiaro a tutti, anche a coloro che si ostinano a minimizzare la situazione, accusando autorità e media di allarmismo, che questa non è affatto una situazione normale".

"E, quindi, teniamo duro e rispettiamo le misure di sicurezza. Restiamo a casa e cerchiamo non inventarci scuse per uscire per fare cose che oggi non sono prioritarie e possono essere rimandate", conclude Raspini.