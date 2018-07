Fiamme nel bosco, bruciati dieci ettari

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio tra i Comuni di Magliano e Grosseto in località Vallemaggiore. Pompieri a lavoro

MAGLIANO IN TOSCANA — I vigili del fuoco sono intervenuti in un bosco della Maremma in cui si è sviluppato l'incendio. A quanto si apprende sono almeno dieci gli ettari di bosco, campi di grano e vegetazione che sono bruciati in località Vallemaggiore.

I pompieri sono presenti con sei automezzi, i volontari e l'elicottero del servizio antincendio della Regione Toscana.

A quanto si apprende l'incendio è sotto controllo. Presenti anche i carabinieri che indagano sull'origine delle fiamme.