Mascherine made in Toscana, 150mila al giorno

Covid-119: entro venerdì le aziende del tessile toscane produrranno centomila mascherine protettive al giorno, entro il 24 Marzo 150mila al giorno

TOSCANA — Mentre l'emergenza coronavirus prosegue, la Regione oggi ha iniziato la distribuzione ai Comuni, alle associazioni di volontariato e alle cooperative di migliaia di mascherine made in Toscana, ovvero prodotte da aziende tessili toscane che hanno convertito una delle loro filiere produttive per realizzare e confezionare mascherine filtranti in tessuto non tessuto di buona qualità, certificate dall'Università di Firenze. Il ritmo di produzione attuale è di 50mila mascherine al giorno ma entro venerdì prossimo è previsto di arrivare a centomila ed entro martedì 24 Marzo a 150mila pezzi al giorno.

I dati sono stati diffusi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un videomessaggio.

"Per domani è prevista un'altra fornitura di ventimila mascherine a medici e e pediatri e cinquantamila agli ospedali insieme a undicimila camici - ha detto Rossi - Siamo l'unica regione che fa autoproduzione di mascherine, camici, occhiali e ringrazio gli imprenditori della Toscana che ci danno una mano a produrre questi dispositivi. Al netto delle mascherine fornite dalla protezione civile, che molti operatori sanitari giudicano inadeguate, oggi nei nostri ospedali abbiamo distribuito 47mila mascherine".