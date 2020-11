Quinto medico morto per Covid-19 in Toscana

Era medico di famiglia conosciuto nella zona Apuana e in Lunigiana. Il cordoglio di Ausl: "Se n'è andato lavorando, la sua morte non sia vana"

MASSA CARRARA — La Toscana piange il quinto medico morto per Covid-19. Si tratta di Nazzareno Catalano, 69 anni di Massa.

Catalano era un medico di famiglia. Cordoglio è stato espresso dalla responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi, anche a nome della Direzione e del personale dell'Ausl Toscana nord ovest: "Ho conosciuto Nazzareno tanti anni fa - ha detto Guglielmi - un medico disponibile che si prendeva cura con professionalità e passione dei suoi pazienti. Ci siamo trovati sul lavoro: riunioni, incontri, percorsi condivisi, tra cui la Casa della salute a Montignoso, che assieme ai suoi colleghi ci ha aiutato a realizzare".

"Sapevo del suo ricovero - ha aggiunto Guglielmi - e mi tenevo informata nella speranza di un suo miglioramento. Se n'è andato lavorando, ha messo a repentaglio la propria vita per assistere gli altri. Spero che la sua morte non sia avvenuta invano, che faccia riflettere tutti noi, che insegni il rispetto per la nostra e altrui vita. Mi unisco a tutta la direzione aziendale e ai colleghi della Zona Apuana nella vicinanza alla moglie e alle figlie".

Come detto si tratta del quinto dottore a perdere la vita in Toscana, dopo aver contratto la malattia Covid-19. Prima di Catalano erano morti Marco Pugliese, pediatra di 65 anni di Cascina che esercitava la professione a San Miniato il 16 Novembre, il dottor Cesare Landucci, 69 anni, libero professionista all'ospedale di Massa deceduto il 26 Maggio, Giandomenico Iannucci, il medico di famiglia di 64 anni deceduto il 2 Aprile a Scarperia e Marco Lera, 68 anni, odontoiatra di Gragnano, in Lucchesia, morto il 20 Marzo.