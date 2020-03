I colori della speranza, bimbi distanti ma uniti

Si moltiplicano in tutta la Toscana i messaggi appesi ai balconi e alle finestre dai bambini, messaggi come "Andrà tutto bene" o "Noi ce la faremo"

MASSA — L'idea è partita nei giorni scorsi ed adesso come un fiume in piena arriva sui balconi e le finestre di molte case in Toscana: messaggi disegnati e scritti su striscioni dai bambini per infondere un senso di speranza e solidarietà a tutti nell'emergenza coronavirus.

Ieri le iniziative proposte dal plesso scolastico di Forte dei Marmi e oggi a Lucca e Carrara i bambini ospiti di una cooperativa sociale che hanno dipinto arcobaleni con un messaggio: “Andrà tutto bene”.

In momento come questo dove bisogna stare uniti ma restare a casa per evitare la diffusione del contagio arriva il messaggio di speranza dei dei bambini che vuole dare forza per superare questi giorni difficili.