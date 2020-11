Padre e figlio uccisi dal Covid in pochi giorni

Una famiglia distrutta dal coronavirus, padre di 70 anni e il figlio di 47 morti a pochi giorni di distanza. La madre ricoverata all'ospedale Versilia

MASSAROSA — Il coronavirus ha ucciso padre e figlio a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Una famiglia di Massarosa, in provincia di Lucca, spezzata dal virus. A morire prima il padre, 70 anni, arrivato all'ospedale Versilia circa venti giorni fa. Poi il figlio di soli 47 anni, anche lui ricoverato in terapia intensiva, che per due settimane ha lottato contro l'infezione ma poi non ce l'ha fatta ed è morto per le complicanze portate dal virus.

Un dramma nel dramma: anche la madre del 47enne è rimasta contagiata e si trova ricoverata anche lei all'ospedale di Lido di Camaiore.

In Toscana la curva epidemica sembra che stia scendendo ma le vittime rimangono sempre alte. Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i decessi legati al Covid, tra questi anche il 47enne di Massarosa.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Covid in Toscana sono morte 2.311 e solo nella seconda ondata, da Ottobre a oggi, sono stati 1.146.