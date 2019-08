Zio e nipote freddati per un parcheggio

Lite finisce nel sangue. Una delle due vittime, Fabrizio Contiguglia, 27 anni, era siciliano ma viveva a Sesto Fiorentino. Preso l'omicida

MESSINA — Una lite per un parcheggio il giorno di Ferragosto si è trasformata in tragedia. Zio e nipote, Antonino Contiguglia, 62 anni, e Fabrizio Contiguglia 27 anni, sono stati freddati in una piazzetta a Ucri, nel messinese.

La vittima più giovane, Fabrizio Contiguglia, siciliano di origini, studiava in Toscana e viveva a Sesto Fiorentino da anni. Nella sparatoria è rimasto ferito un altro nipote.

A sparare un giovane di 29 anni, Salvatore Russo, che adesso si trova nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Secondo quando ricostruito dai carabinieri, Russo nei giorni scorsi avrebbe litigato con un familiare delle vittime per un parcheggio nel centro storico del paesino.

I Contiguglia si sono presentati a casa di Russo e qui la lite è degenerata, Russo ha tirato fuori una pistola e ha sparato uccidendo zio e nipote.