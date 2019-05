Il Giro d'Italia omaggia Leonardo e Montanelli

Due tappe della gara ciclistica in onore di due toscani, Montanelli e Leonardo. La seconda tappa arriverà a Fucecchio e la terza partirà da Vinci

MILANO — Le tappe toscane del Giro d'Italia in onore di due toscani: Indro Montanelli e Leonardo Da Vinci. La Corsa Rosa farà tappa a Fucecchio domenica 12 maggio in omaggio di Indro Montanelli, a 110 anni dalla nascita per ripartire poi da Vinci, lunedì 13 maggio, in omaggio al "genio" di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte ed arrivare poi ad Orbetello.

Queste in dettaglio le tre tappe che attraverseranno la Toscana

Domenica 12 Maggio - Tappa 2 - Bologna Fucecchio (Km 200)

Tappa mossa fin dalla partenza che attraversa l'Appennino a Castiglione dei pepoli per scendere a Prato e affrontare le colline del circondario Empolese Valdelsa con Montespertoli, la salita del Castra / Montalbano e di San Baronto prima dell'arrivo di Fucecchio.

Lunedi 13 Maggio - Tappa 3 - Vinci Orbetello (Km 219)

Prima occasione per le ruote veloci a Orbetello dopo una tappa mossa nella prima parte e quindi assolutamente pianeggiante a parte alcune piccole asperità negli ultimi 50 km.

Martedi 13 Maggio - Tappa 4 - Orbetello Frascati (Km 228)

Tappa mossa nella prima parte quindi ondulata fino all'arrivo. Si parte toccando alcune località simbolo della Maremma come Manciano e Pitigliano, per poi attraversare la Tuscia e la campagna romana fino al finale veloce, ma in leggera salita di Frascati.