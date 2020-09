Altri casi di Covid in un asilo e due superiori

Sono tre casi i casi di Covid riscontrati, due a Livorno e uno a Montecatini Terme. In quarantena circa 30 persone tra studenti, familiari, insegnanti

FIRENZE — Aumentano ogni giorno i casi di SarsCov2 nelle scuole in Toscana, dopo i casi registrati questa mattina a Figline Valdarno nell'asilo e nell'Istituto Vallisneri, arrivano dalla Asl Toscana nord ovest altri positivi al virus all'interno di un asilo e di un istituto superiore a Livorno e un altro istituto superiore a Montecatini Terme.

A Livorno è stato registrato un caso positivo alla scuola d’infanzia di Livorno. Il Dipartimento di prevenzione della AUSL ha predisposto la quarantena per 10 persone (5 bambini e 5 tra familiari e personale scolastico).

Registrato un caso positivo all’Itc Attias di Livorno. Il Dipartimento di prevenzione della AUSL ha predisposto la quarantena per 9 persone (5 alunni, 4 tra familiari e personale scolastico).

All'alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, è stata posta in quarantena una classe in seguito a un a caso di Coronavirus dal dipartimento di prevenzione della Asl. E' il secondo caso di positività rilevato in un plesso scolastico della Valdinievole: nei giorni scorsi era stata messa in quarantena anche una classe di una scuola primaria di Larciano.