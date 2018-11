Due incidenti sul lavoro in poche ore

Un operaio ha fatto un volo di un metro e mezzo da uno scaleo in un'azienda di Montelupo. In una conceria di Santa Croce una donna si è ferita cadendo

MONTELUPO FIORENTINO — Pomeriggio nero sul fronte degli infortuni sul lavoro in Toscana. Il primo è avvenuto alle 15.40 in una conceria di Santa Croce sull'Arno dove una donna di 62 anni è caduta a terra ferendosi e riportando un trauma alla fronte.

Dopo un'ora circa, alle 16.30, un dipendente di 55 anni è caduto da uno scaleo dall'altezza di un metro e mezzo circa dopo aver perso l'equilibrio in un'azienda di Fibbiano, a Montelupo Fiorentino. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'infortunio su cui, come nel caso di Santa Croce, stanno lavorando i tecnici della prevenzione infortuni sul lavoro della Asl Toscana Centro.

Per entrambi i lavoratori infortunati sono intervenuti gli operatori del 118 che li hanno portati in pronto soccorso a Empoli.