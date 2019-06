Tutto pronto per la festa di Suvignano

Domani la Tenuta nel senese, simbolo dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, vive una giornata di festa. Il programma

MONTERONI D'ARBIA — Domenica 23 giugno la Tenuta di Suvignano, nel senese, simbolo dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, da quest'anno affidata in gestione alla Regione Toscana, apre i suoi cancelli con una giornata di festa, per vivere un bene che è tornato finalmente di tutti, e di riflessione, per parlare delle mafie e costruire tutti insieme la legalità.

Dopo una mattina di musica (con la street art band "BadaBimBumBad" a guidare come un pifferaio gli ospiti sui sentieri di una terra riconquistata), di teatro ("Straligut teatro") e di occasioni per picnic all'aperto con i prodotti agricoli a filiera corta del territorio, nel pomeriggio spazio alle parole, di lotta e di speranza, con l'incontro "Conoscere le mafie, costruire la legalità": parteciperanno Antonino De Masi, imprenditore calabrese, che da anni vive sotto scorta per aver denunciato il racket, e la giornalista Federica Angeli, sotto scorta anche lei dal 2013 per le sue inchieste sulla mafia romana. Chiusura di nuovo in musica con i "Modena City Ramblers".

Questo il programma:

- ore 11:30/15:00/16:00 La street band BadaBimBumBand propone lo spettacolo “La Banda Molleggiata”

- ore 12:15 e 15:40 Straligut teatro presenta “Scampagnata della legalità”, una performance artistica itinerante con lettura di brani

- Dalle ore 13:00 Picnic libero presso gli spazi attrezzati (spazio sempre aperto e disponibile)

- ore 17:00 “Conoscere le mafie, costruire la legalità” partecipano Vittorio Bugli (assessore alla presidenza Regione Toscana), Gabriele Berni (sindaco di Monteroni d'Arbia), Davide Ricci (sindaco di Murlo), Federica Angeli (giornalista La Repubblica), Antonino De Masi (imprenditore calabrese)

- Ore 18:30 Intervento musicale dei Modena City Ramblers