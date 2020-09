Bimbo positivo al nido, 23 in quarantena

Stop ai test sul vaccino, Di Lorenzo (Irbm): «La sperimentazione non è bloccata, un allarme che andava dato»

Dopo la notizia che il piccolo è risultato infettato dal Covid-19 sono stati messi in isolamento bambini, educatori ed operatori scolastici

MONTOPOLI VAL D'ARNO — Un bambino di un anno e mezzo è risultato positivo al coronavirus, anche la mamma è positiva. I due avevano un familiare positivo e sono stati sottoposti al test, risultando a loro volta contagiati. Comunque il bimbo e la mamma sono in buone condizioni di salute.

Il piccolo frequenta l'asilo nido di Casteldelbosco e per questo motivo nella struttura sono iniziate le misure di quarantena, che riguardano 23 persone tra bambini educatori e operatori scolastici, come ha chiarito l'Ausl Toscana centro. Gli spazi del nido dovranno essere sanificati. L'azienda sanitaria ha anche chiarito che ai piccoli e ai dipendenti verrà fatto il tampone. La lista delle persone in quarantena potrebbe allungarsi con la valutazione dei contatti che mamma e figlio hanno avuto.

L'asilo era organizzato in due bolle, come prevedono i protocolli anti-contagio, per questo motivo solo la parte frequentata dal piccolo è stata chiusa, anche se alla notizia della positività del bambino tutti i presenti, anche quelli nell'altra bolla, sono stati mandati a casa.