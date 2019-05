Neve e freddo in Maggio, non succedeva da 60 anni

Come previsto dall'allerta meteo, un fronte di aria artica si è abbattuto sull'Italia e ha raggiunto la Toscana. Neve in Appennino e a quote collinari

FIRENZE — Nel bel mezzo della primavera in Italia e in Toscana è tornato l'inverno. Il fronte di aria artica annunciato dai provvisori meteo si è presentato puntuale in questa prima domenica di Maggio, facendo precipitare le temperature e portando vento, pioggia e, sulle alture, anche neve.

Fiocchi bianchi hanno imbiancato i passi appenninici (nella foto vedete il passo della Cisa) e, in alcune zone della regione come la Valbisenzio o il Mugello, anche le colline.

Secondo i meterologi di 3B Meteo, l'ultima volta che una simile ondata di freddo e di maltempo non si è abbattuta sull'Italia nel mese di Maggio è stato 62 anni fa.

L'alletta meteo di codice giallo emanata ieri dalla protezione civile regionale cesserà a mezzanotte.

Per domani, lunedì 6 Maggio, il Lamma prevede in Toscana cielo generalmente nuvoloso con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio. Nella notte e in mattinata residue piogge e nevicate sulle zone appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli (quota neve 400-700 metri). Venti moderati da nord-est nell'interno, da nord-ovest sulla costa. Mari mossi. temperature minime in calo, massime in deciso aumento sulla costa e sulle zone settentrionali.

A partire da martedì, cielo più sereno e temperature massime in ulteriore aumento.