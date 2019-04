Auto contro cisterna, la vittima è un medico

Nino Tonziello è deceduto questa mattina in un tragico scontro sull'Aurelia, nel Grossetano. Il cordoglio dell'Usl Toscana nord ovest

GROSSETO — E' morto nell'impatto contro un'autocisterna. Nino Tonziello, medico di 55 anni, era alla guida della sua auto quando è rimasto coinvolto in un tragico incidente.

Il fatto è accaduto intorno alle 9 di questa mattina lungo l'Aurelia, nel Grossetano. In corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, attraverso una nota, esprime "cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa del dottor Nino Tonziello avvenuta questa mattina a seguito di un incidente stradale".

Tonziello, nato in Campania, ma ormai livornese di adozione, era da oltre 15 anni in servizio nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno. Aveva compiuto gli studi universitari alla Federico II di Napoli per arrivare nel febbraio del 2000 a lavorare per la allora azienda sanitaria USL 6.

"La direzione aziendale - si legge nella nota dell'Usl Toscana nord ovest - quella medica e infermieristica dell’ospedale, tutto il personale del presidio e in particolare quello del reparto di malattie infettive guidato dal dottor Spartaco Sani esprimono le proprie condoglianze alla famiglia e si stringono ai suoi cari ricordando, in questo momento di dolore, la professionalità e disponibilità sempre dimostrata dal collega e amico Nino".