Pd Toscana, direzione regionale e poi assemblea

Il segretario regionale Parrini: "Sconfitta ingenerosa ma netta. All'assemblea prenderemo decisioni su tutto, a partire dagli assetti del partito"

FIRENZE — Il segretario regionale del Pd Dario Parrini, neoeletto al Senato nel collegio uninominale di Empoli, alla luce della sconfitta subìta dal partito sia a livello nazionale che regionale (i dem in Toscana sono il primo partito ma hanno perso quasi dieci punti rispetto alle politiche del 2013) ha annunciato la convocazione di una direzione regionale e poi dell'assemblea del partito.

"Entro meta' marzo riuniremo la direzione regionale e a seguire l'assemblea regionale, dove prenderemo decisioni a 360 gradi e su tutto, a partire dagli assetti del partito e dalle scelte da fare per le prossime elezioni amministrative - ha scritto Parrini su Facebook - Abbiamo subito una sconfitta. Probabilmente ingenerosa ma netta oltre ogni aspettative".

"È evidente che e' successo qualcosa di grosso, di non ignorabile - ha detto ancora il segretario del Pd Toscana - La reazione deve essere adeguata alla portata di quanto e' accaduto. Per questo occorre aprire da subito, senza fughe in avanti, una riflessione negli organismi del Pd. Bisogna rimettersi in marcia, analizzando senza timidezze il messaggio molto forte che i cittadini hanno mandato al Pd e a tutta la sinistra italiana concedendo fiducia a programmi a nostro avviso iniqui, avventuristici e ingannevoli, a un'idea pericolosa del rapporto tra cittadini e istituzioni, e del ruolo dell'Italia in Europa".

"Ci ha investito, dopo sette anni di governo lunghi e difficili, la stessa onda che ha già colpito, anche piu' pesantemente, gran parte della sinistra di governo europea - ha concluso Parrini - I compagni del Pd possono tenere alta la testa e guardare tutti dritto negli occhi: nessuno potra' cancellare, sporcare o dimenticare laellezza e la pulizia di queste settimane di volontariato controvento. Nè ciò che in questi anni abbiamo fatto per il Paese e per tutte le aree della nostra regione".