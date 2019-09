Porta a scuola il bimbo cieco, è nonno d'Italia

Romano Carletti 84 anni è nonno dell'anno. Riceverà il premio a Roma. Carletti accompagna tutti i giorni a scuola un bimbo cieco dalla nascita

PELAGO — Romano Carletti è nonno dell'anno, nonno adottivo, ma comunque nonno. Carletti 84 anni vive alla Consuma paesino tra Arezzo e Firenze, e accompagna tutte le mattine a scuola un bimbo di sei anni cieco dalla nascita.

Il bimbo, figlio di due macedoni arrivati in Italia per curarlo, non poteva andare a scuola perché a bordo dello scuolabus non c'era l'assistenza di cui i bambini non vedenti avrebbero bisogno. Il padre è taglialegna e alzandosi all'alba non poteva accompagnarlo, la madre senza patente. Così Romano Carletti ha deciso di portare quel bambino figlio dei suoi vicini di casa a scuola tutti i giorni, macinando chilometri tra la Consuma e Pelago dove c'è la scuola.

Dopo il Pegaso D'oro consegnatogli dalla Regione Toscana, adesso Romano Carletti verrà premiato a Roma per questo suo gesto di solidarietà e amore il 2 ottobre, giorno della festa dei nonni, come "nonno d'Italia".