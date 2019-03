Travolto dai ciclisti, non li ha visti arrivare

L'uomo finito in ospedale dopo essere stato investito alla Tirreno-Adriatico non si è reso conto del sopraggiungere degli atleti della Bora-Hansgrohe

PIETRASANTA — Ha attraversato la strada e non si è accorto di niente il 55enne di Viareggio che oggi è stato travolto da due ciclisti della Bora-Hansgrohe che partecipavano alla 547ma edizione della Tirreno-Adriatico. I due atleti, Rafal Majka e Oscar Gatto, non sono riusciti a schivarlo come invece hanno fatto gli altri corridori e sono caduti con lui.

L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti in ospedale.

Ad aggravare la situazione la pioggia che ha accompagnato la partenza in Versilia della gara internazionale a tappe che si concluderà martedì prossimo nelle Marche, a San Benedetto del Tronto.

A vincere la prima tappa della gara è stata la Mitchelton-Scott.