Pil a crescita zero in Toscana nel 2019

La stima è contenuta nel terzo focus Ires-Cgil sull'economia regionale nel 2019. Per il 2020 prevista una crescita dello 0,4 per cento

FIRENZE — Nel 2019 il tasso di crescita della Toscana sarà dello zero per cento secondo le ultime stime stilate da Prometeia per il terzo focus sull'economia regionale della Ires-Cgil, mentre nel 2020 potrebbe arrivare allo 0,4 per cento e nel 2021 allo 9,0.

“Il quadro generale presenta segnali contraddittori - ha commentato Claudio Guggiari della segreteria di Cgil Toscana - Ci sono alcuni settori, come quello delle esportazioni, che vanno bene ma in generale la situazione è piatta, così come resistono forti differenziazioni tra le varie province. Osserviamo con molta attenzione gli sviluppi sulla questione dei dazi e della Brexit: la meccanica e la moda esportano molto in Usa e Inghilterra, la prospettiva non è rassicurante. La Toscana deve rilanciare la sua capacità competitiva, la Cgil ha siglato con la Regione un Patto per lo sviluppo che va sostenuto e messo in pratica su infrastrutture, lavoro, università, ambiente, innovazione, credito, investimenti. Per rilanciare i consumi interni potrebbero essere d’aiuto gli interventi sul cuneo fiscale di cui si parla nel Governo, mentre per le infrastrutture ci auguriamo che alle recenti rassicurazioni del ministro De Micheli sulle opere toscane seguano i fatti”.

Per quanto riguarda il lavoro, nel primo trimestre 2019 è stato registrato un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato grazie alle trasformazioni del lavoro a termine, con un saldo positivo di 11.076 posti di lavoro, il 35,7 per cento del totale delle assunzioni (nel 2018 erano state il 26 per cento).