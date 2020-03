Covid-19, nella Toscana nord ovest 638 contagiati

Nelle ultime 24 ore 72 nuovi casi positivi e undici nuovi decessi. E' l'area della Toscana con il maggior numero di contagiati

PISA — Con 72 nuovi casi positivi al Covid-19 salgono a 638 le persone contagiate dal coronavirus nel territorio della Asl Toscana nord ovest.

Undici i nuovi decessi avvenuti in queste province, inseriti nel report della Regione Toscana: tre in Lucchesia (una donna di Lucca di 81 anni, una di 80 di Capannori e un uomo di 82 di Porcari), un uomo di 82 a Carrara, due in Versilia (una donna di 79 di Forte dei Marmi e un uomo di 78 a Stazzema), una donna di 81 di Viareggio, un uomo di 66 di Collesalvetti, tre in Lunigiana (una donna di 80 anni di Villafranca, una di 91 di Fivizzano, un uomo di 81 di Montignoso.

Vediamo adesso la distribuzione dei nuovi casi di contagio:

Apuane e Lunigiana: 24 casi positivi (16 Apuane; 8 Lunigiana)

Lucca e Valle del Serchio: 18 casi positivi (6 Piana di Lucca; 12 Valle del Serchio)

Pisa e Valdera: 20 casi positivi (12 Pisa; 8 Valdera)

Livorno e Val di Cornia: nessun nuovo contagiato.

Versilia: 8 casi positivi.