Toscana nord ovest, i positivi diventano 123

Rispetto a ieri ci sono altri 14 casi positivi al tampone nei territori delle province di Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Secondo decesso in Toscana

PISA — Altri 14 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Il numero complessivo quindi sale a 123. Fra questi si registra anche un uomo di 87 anni deceduto oggi all'ospedale Apuane. L'anziano, ricoverato per altre patologie pregresse, è risultato positivo al test ma occorreranno altri accertamenti per verificare se è stato proprio il Covid-19 a ucciderlo. Vediamo la loro distribuzione sui territori.

Apuane e Lunigiana: 2 casi positivi

donna di 52 anni, di Massa, sta bene ed è a casa;

donna di 88 anni, di Pontremoli, ricoverata all'ospedale Apuane;



Lucca e Valle del Serchio: 3 casi positivi

uomo di 69 anni, di Capannori, ricoverato in ospedale a Lucca;

donna di 72 anni, di Castelnuovo Garfagnana, sta bene ed è a casa;

uomo di 58 anni, di Lucca, sta bene ed è a casa;



Pisa e Valdera: 4 casi positivi

uomo di 56 anni, di Calci (Pisa), verrà ricoverato in AOUP;

uomo di 47 anni, di Cascina (Pisa), ricoverato in Malattie infettive AOUP;

uomo di 60 anni, di San Giuliano Terme (Pisa), ricoverato in Malattie infettive AOUP.

Uomo di 75 anni, di Peccioli (Pisa), ricoverato in Terapia intensiva a Lucca.



Versilia: 5 casi positivi

uomo di 78 anni, di Stazzema, ricoverato all’ospedale Versilia;

uomo di 59 anni, di Viareggio, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

donna di 73 anni, di Massarosa, ricoverata in Malattie infettive a Livorno;

giovane donna di 26 anni, di Viareggio, sta bene ed è a casa;

ragazzo di 18 anni, di Viareggio, sta bene ed è a casa.