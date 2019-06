E' di Pisa uno degli "Eroi della porta accanto"

Tra i protagonisti della campagna europea “EU Protects – UE L’Unione è protezione” c’è Paolo Casale, ricercatore presso l’Università di Pisa

PISA — C’è chi combatte la criminalità organizzata, chi assiste le persone bisognose di aiuto, chi tutela le specie a rischio. L’Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare delle sfide e dietro ad ogni sfida ci sono persone che lavorano e collaborano ogni giorno. Temi come l’ambiente, la sicurezza delle persone e dei loro dati sono continuamente al centro dell’attenzione, ma spesso ignoriamo le storie di chi protegge i cittadini europei dai rischi di oggi e di domani. La Commissione europea ha ideato una nuova campagna di comunicazione “EU Protects – UE L’Unione è protezione” per sensibilizzare l’opinione pubblica su come l’UE risponda alle sfide globali che i suoi cittadini si trovano ad affrontare oggi.

Questo progetto è incentrato sugli “eroi della porta accanto”, uomini e donne che, unendo le loro forze e collaborando insieme, vanno oltre gli interessi e i confini nazionali per fronteggiare sfide che riguardano la salute, l’ambiente e l’economia come anche fenomeni quali la criminalità, il terrorismo e la migrazione.

Un’iniziativa su scala europea, che racconta le storie di circa 200 persone – medici, scienziati, forze dell’ordine, tecnici, volontari – provenienti dai 28 Stati membri dell’Unione e da contesti diversi, che vanno dalle amministrazioni locali alle agenzie europee, senza dimenticare le aziende private e le ONG.

A tutela dell’ambiente e delle specie a rischio c’è Paolo Casale, ricercatore presso l’Università di Pisa. Grazie al sostegno finanziario dell’UE, il professor Casale monitora le tartarughe marine, specie essenziale per l’ecosistema marino, nelle aree di alimentazione e di nidificazione sulle coste europee.