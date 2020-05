Calcio in lutto, è morto Gigi Simoni

Estate 2020, l'appello di Conte: «Fate le vacanze in Italia»

PISA — E' morto nella sua Pisa Gigi Simoni, allenatore gentiluomo apprezzato in tutti i posti dove ha allenato. Al di là dei riconoscimenti sul campo (il punto più alto la Coppa Uefa vinta con l'Inter di Ronaldo nel 1998) Simoni godeva della stima di tutto l'ambiente calcio.

Il mister, nominato allenatore del secolo dalla Cremonese, aveva accusato un malore 11 mesi fa, il 22 giugno 2019. Oggi è spirato, aveva 81 anni ed era nato a Crevalcore.

A Pisa viveva da tempo (e gestiva un bagno a Tirrenia), qui ha portato la squadra due volte dalla B alla A, ai tempi di Romeo Anconetani. In carriera ha centrato altre cinque promozioni in A con Genoa, Brescia, Cremonese e Ancona (record tra gli allenatori). In Toscana ha allenato anche Empoli e Siena.

Nella carriera da giocatore Simoni aveva vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Brescia, Genoa e anche Juventus (per sole 11 partite). Proprio con la squadra bianconera la sua Inter perse lo scudetto delle polemiche nel 1998, arrivando seconda.

In carriera ha allenato per più di 35 anni, dal 1975 al 2012, collezionando oltre 1100 panchine.