Costa Toscana, occupazione in ripresa

Costa Toscana, Rossi: "Impegno e lavoro pagano. Attendiamo che lo Stato realizzi la Tirrenica". Intanto aumentano i dati sull'occupazione

PISA — "L’impegno per la costa Toscana è stato fortissimo. Senza cedere al trionfalismo, cominciamo a vedere significativi miglioramenti. Il 2018 è stato un anno di ripresa anche per l’occupazione. Il differenziale con le aree interne è migliorato".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenendo nella sede della Provincia, a Pisa, dove sono stati illustrati i dati di Irpet sull'impatto degli interventi messi in campo in questa legislatura.

"In tre anni abbiamo già recuperato duemila posti di lavoro e se riuscissimo a portare l'occupazione della costa al pari del resto della Toscana saremmo in grado di superare di slancio la altre regioni del nord".

Non c'è trionfalismo. "I problemi rimangono - ammette - c'è molto ancora da lavorare". "Dobbiamo andare avanti - dice ancora Rossi - Servono le infrastrutture. Abbiamo bisogno di una Toscana connessa per aumentare il suo livello di sviluppo".

Rossi ha elencato gli investimenti e gli impegni che si è accollata la Regione Toscana: la Darsena Europa, dove "una maggiore velocità non avrebbe guastato", il porto di Piombino con l'escavo a venti metri che lo rende competitivo e capace di attrarre ulteriori investimenti, l'azione condotta "anche con l'intelligenza delle maestranze sulla Solvay di Rosignano che ne ha evitato la chiusura", gli interventi sul retroporto di Livorno con l'inaugurazione lunedì del cantiere per il collegamento ferroviario al porto, i ripascimenti degli arenili per aiutare il turismo, il sostegno (anche con risorse europee) alle imprese innovative in grado di far da traino, i pacchetti di risorse speciali riversati sull'area di crisi di Livorno. In tutto tre miliardi di investimenti degli otto del Patto per lo sviluppo per l'intera Toscana da qui ai prossimi anni.

"Si tratta di azioni che non hanno solo fermato l'emorragia ma consentito un inizio di ripresa - sintetizza il presidente - Il problema è che ci sono nodi che si trascinano da troppo tempo". E il riferimento mirato è alla Tirrenica, la strada che da Rosignano attende di arrivare fino a Civitavecchia.

"Spetta allo Stato essere protagonista nella risoluzione del problema - dice - La costa ha un handicap in termini di sviluppo perché non è collegata con quattro corsie in sicurezza tra Roma e Milano, come potrebbe esserlo se lo Stato facesse quello che, purtroppo, solo promette da dieci anni, anzi da decenni".

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Antonio Mazzeo, presidente della Commissione Costa. "Senza infrastrutture adeguate la Toscana non può viaggiare tutta assieme - sottolinea - e solo con una Toscana che viaggia tutta alla stessa velocità possiamo competere con le altre regioni d'Europa".