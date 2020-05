"L'effetto movida lo vedremo a metà giugno"

Gli sciacalli del virus in azione: pochi euro per bar e ristoranti sull'orlo del fallimento

Per l'epidemiologo Lopalco i primi effetti si potranno vedere a metà giugno, quando potranno spuntare casi fra i genitori dei giovani

PISA — "Gli effetti eventuali di questi assembramenti, della movida, non li vedremo tra una settimana ma si vedranno molto più in là, " ha detto l'epidemiologo dell'Università di Pisa, Pierluigi Lopalco, che è responsabile per la Regione Puglia della task-force per l'emergenza coronavirus, intervistato questa mattina ad Agorà, trasmissione di Rai3.

"Un'eventuale circolazione del virus tra i giovani - ha spiegato - non si scopre subito, si scopre molto in ritardo. Perché tra i giovani il virus circola in modo subdolo, inapparente. Ce ne accorgeremo quando trasmetteranno la malattia ai genitori".

Alla domanda su quando ci sarà modo di valutare l'effetto movida Lopalco risponde: "Probabilmente a metà giugno". "Se è successo qualcosa - ha sottolineato in proposito -, se fra quei ragazzi c'era qualche positivo e quindi ha attivato delle catene di trasmissione, noi dobbiamo aspettare due o tre quelle che noi chiamiamo generazioni di casi, quindi facendo i conti dobbiamo aspettare almeno due settimane per vedere un aumento visibile dei casi".

"E' vero, il virus nei soggetti giovani molto raramente dà una malattia grave però dà infezione che può essere trasmessa - ha infine messo in guardia l'epidemiologo -. Quindi un ragazzo di vent'anni, che probabilmente vive con i suoi genitori o comunque va a trovare il nonno, può essere un veicolo di infezione importante".