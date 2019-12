Video hot in facoltà, l'Ateneo denuncia Bello FiGo

L'Università di Pisa ha aperto un'indagine interna sul filmato girato dal trapper nel dipartimento di Economia e postato su You Tube

PISA — L'Università di Pisa ha denunciato il trapper Bello FiGo dopo la pubblicazione su youtube del video girato in gran parte all'interno e all'esterno di un'aula del dipartimento di economia ( vedi articolo correlato )

Il video, non autorizzato dall'Ateneo e realizzato alcuni mesi ma messo su youtube solo in questi giorni, contiene espliciti riferimenti sessuali e vede la partecipazione anche di alcune modelle.

Criticato da gran parte degli studenti, il video sta suscitando anche polemiche politiche. Di "Vergogna" ha parlato l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, mentre Elena Vizzotto, responsabile Lega Toscana politiche femminili, chiede:"Il cantante Bello Figo offende tutte le donne in un video. Chi l’ha fatto entrare nella facoltà dell’ateneo pisano?”. Il deputato Francesco Berti ( M5s ) dice invece "L'Università non è un palcoscenico. Ho chiamato la Segreteria del Rettore per informarmi sulle azioni che l'Università intende intraprendere".