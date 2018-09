Voli regolari all'aeroporto Galilei

Dopo due giorni di stop ai voli commerciali per non intralciare i mezzi aerei impegnati nel domare l'incendio sul Serra, lo scalo è tornato operativo

PISA — E’ ripresa ieri sera la regolare operatività dello scalo aeroportuale Galileo Galilei, pur con qualche disagio a causa dei ritardi accumulati. Negli ultimi due giorni, durante le ore diurne, Toscana Aeroporti aveva imposto lo stop ai voli commerciali, al fine di facilitare le operazioni dei mezzi aerei, elicotteri e Canadair, impegnati nel domare il vasto incendio che ha interessato il Monte Serra e i rilievi del Monte Pisano in generale.

Questa mattina ancora qualche ritardo, poi la situazione è andata via via normalizzandosi. Per informazioni su ritardi e cancellazioni dei voli, Toscana Aeroporti invita a contattare direttamente le compagnie aeree.