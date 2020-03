L'esempio di Ivana, a casa a cucire mascherine

Alcune donne vecchianesi si sono unite alla signora Ivana, che per prima si è data da fare. Le mascherine sono destinate ai volontari locali

VECCHIANO — In piena emergenza coronavirus sono molte le belle storie di solidarietà che arrivano dai vari territori della Toscana. Fra queste anche una nata a Vecchiano, grazie alla signora Ivana.

"Capita che in una comunità come la nostra - ha raccontato il sindaco, Massimiliano Angori -, che sta fronteggiando come tutta l'Italia l'emergenza sanitaria che diventa emergenza in tanti settori della vita quotidiana, arrivi un gesto corale di generosità e amore per il proprio territorio, di quelli che scaldano il cuore. Una storia di solidarietà, che prende forme diverse e inaspettate è quella che vede coinvolta una signora che chiama per prenotare la spesa a domicilio (servizio attivato dal Comune in collaborazione con la consulta del volontariato per gli over 65 e per i soggetti fragili) e insieme alla lista della spesa, racconta di saper cucire e di avere un’amica che cuce camici per i medici dell’ospedale di Lucca e di avere avanzi di tessuto non tessuto adatti per confezionare mascherine".

"Questo messaggio da solo - prosegue Angori - innesca un tam tam che coinvolge Confraternita Misericordia di Vecchiano, le 2 signore e il Comune. Da ieri, domenica, la signora Ivana è al lavoro alla sua macchina da cucire e sta preparando le mascherine per i volontari attivi sul territorio e impegnati a sostenere le persone in questa emergenza del Covid19. Un grazie dunque alla signora Ivana e a tutti i volontari delle nostre associazioni che in questi giorni, in queste settimane, sono, come sempre, simbolo di resilienza e dunque uno dei volti più belli della nostra vecchianesità. Grazie, a nome dell’Amministrazione, della Giunta e del Consiglio Comunale: insieme possiamo farcela".

La notizia si è sparsa velocemente in paese, e ci sono già una serie di donne pronte a mettere a disposizione la loro arte del cucire e le loro mani per realizzare mascherine. Per questo il Comune ha lanciato un appello: "Se qualcuno avesse del tessuto non tessuto in avanzo, privato cittadino o attività commerciale, può contattarci scrivendo un messaggio privato a questa pagina o una mail a comunicazione@comune.vecchiano.pisa.it Tutte le mascherine realizzate saranno opportunamente sterilizzate".