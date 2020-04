Sei bebé nati in un giorno in tempo di Covid

Roma, il concerto del chitarrista 19enne in Campidoglio

I neonati hanno portato il sorriso all'ospedale San Jacopo impegnato da settimane a fronteggiare l'epidemia di coronavirus

PISTOIA — Un raggio di speranza nei giorni bui dell'emergenza sanitaria: lo hanno portato i sei bambini che hanno deciso di nascere tutti nello stesso giorno all'ospedale San Jacopo dando decisamente un bel da fare al personale sanitario impegnato a dare loro il benvenuto: operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operatori socio sanitari.

Tutti i bimbi sono in buona salute. A comunicare la bella notizia è la Asl Toscana Centro.

Al san Jacopo, spiega il direttore dell'area aziendale di ginecologia Pasquale Florio, "si continua a partorire regolarmente e alle nostre pazienti e ai loro nascituri sono riservate garanzie di sicurezza: sono stati realizzati percorsi separati che escludono contatti anche con il personale e l'area dell'ospedale dedicata all'infezione Covid 19 e ci siamo attrezzati con l'identificazione non solo di camere protette ed isolate per la degenza, ma anche di sale parto dedicate esclusivamente alle gravide che sono entrate in contatto con il virus".