Covid-19, a Pistoia la Tari slitta a giugno

Tassa sui rifiuti prorogata per andare incontro alle imprese e limitare gli accessi negli uffici di Alia. Tutti i provvedimenti del Comune

PISTOIA — Primi provvedimenti per contrastare le conseguenze, anche economiche, dell'emergenza coronavirus a Pistoia. Oltre ad aver comunicato la chiusura delle scuole come disposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sindaco Alessandro Tomasi ha già convocato un incontro con le associazioni di categoria.

Lo si legge in una nota del Comune in cui si annuncia anche lo slittamento al 16 giugno del pagamento della prima rata della Tari. La proroga della tassa sui rifiuti, spiega il Comune di Pistoia, "permette di andare incontro alle esigenze delle aziende, già oggi in difficoltà nel rispettare scadenze e adempimenti per le conseguenze del Covid-19, ma anche di evitare molti accessi contestuali sia agli sportelli di Alia che all'ufficio delle Entrate". Allo studio ulteriori provvedimenti.

Queste le altre misure adottate dal Comune di Pistoia.

Per quanto riguarda le scuole, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo. I servizi mensa e trasporto scolastico non devono essere disdetti dalle famiglie. L'annullamento è automatico.

Alla biblioteca San Giorgio e Forteguerriana gli eventi in programma sono temporaneamente sospesi e rinviati a data da destinarsi. Le due biblioteche restano aperte con il consueto orario e, in base a quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri, le postazioni presenti nei due edifici sono state distanziate di un metro. Gli utenti della biblioteca San Giorgio sono invitati a utilizzare le postazioni di autoprestito per prendere o restituire i libri.

Per quanto riguarda il Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni oltre alla mostra "George Tatge. Il colore del caso", in corso a Palazzo Fabroni, tutti resteranno aperti regolarmente secondo i consueti orari. Saranno messe a disposizione dei visitatori le informazioni sulle misure igienico-sanitarie presenti nel decreto. Anche le iniziative in programma si svolgeranno lo stesso in quanto su prenotazione e con la possibilità di limitare a 15 il numero dei partecipanti. Naturalmente sarà anche in questo caso necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Tutti gli eventi culturali organizzati dal Comune di Pistoia sono annullati. Tra questi c'è il calendario della Giornata internazionale della donna. Gli appuntamenti che potranno essere recuperati verranno riprogrammati in un secondo momento. Regolarmente aperte le Sale Affrescate di Palazzo comunale che ospitano esposizioni temporanee.

Le cerimonie ufficiali previste in questo periodo si svolgeranno in forma privata.

Il mercato bisettimanale in centro storico si svolgerà regolarmente nei giorni di mercoledì e sabato, e anche il mercato nella zona Stadio e a Bottegone. Sospesi gli eventi e le manifestazioni programmate all'interno del Centro Fiere la Cattedrale.In particolare è sospesa l'edizione di marzo del Mercato dell'Antiquariato prevista per il 7 e l'8 e Toscana Fashion dal 15 al 17 marzo.

Nelle palestre comunali dove si svolge attività scolastica è sospesa la frequenza da parte degli utilizzatori nell'orario extrascolastico fino al 15 marzo compreso. Ciò è stato deciso per non vanificare l'obiettivo della chiusura delle scuole. Infatti la mancanza di alunni negli edifici scolastici e il trascorrere di un tempo sufficientemente lungo, garantisce la scomparsa del virus sulle superfici e negli ambienti. Per gli altri impianti di proprietà comunale le società devono attenersi scrupolosamente al contenuto del decreto del Governo e alle disposizioni fornite dalle singole Federazioni sportive.

Per ridurre al minimo gli accessi negli uffici, si invitano i cittadini a utilizzare il più possibile i servizi online (https://pistoia.comune-online.it) e a prendere gli appuntamenti per la carta di identità.

Si svolgeranno regolarmente i singoli appuntamenti e le riunioni private fissate con gli assessori comunali si terranno regolarmente.

Tutti i provvedimenti, ad eccezione della chiusura delle scuole in vigore fino al 15 marzo, resteranno in vigore fino al 3 aprile.