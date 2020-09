Schianto mortale nel giorno del trentesimo compleanno

Tragico incidente per un barista la cui auto è andata a schiantarsi nella notte. Aveva appena festeggiato il compleanno. Lui non ha avuto scampo

PONTEDERA — E' ancora al vaglio la dinamica della tragica morte di Marco Del Rosso, il barista questa notte in un terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 in via Vittorio Veneto a Pontedera.

Il giovane aveva appena finito di festeggiare il suo trentesimo compleanno insieme agli amici.

Lo schianto di cui è rimasto vittima, non gli ha lasciatio scampo. Il ragazzo viveva a Bientina, ma era conosciuto in tutta la Valdera e nel resto della provincia pisana. I gestori del locale in cui lavorava hanno chiuso per lutto l'attività.



La scomparsa improvvisa del trentenne ha destato sconcerto e dolore profondo tra parenti, amici e nella comunità che abitualmente lui frequentava: prova ne sono le storie sui social appena pubblicate che ritraggono gli ultimi momenti di gioia prima della tragedia.

Il Comune ha anche deciso di annullare, in segno di lutto, la festa del commercio con musica e negozi aperti: le serrande resteranno abbassate.