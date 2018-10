Vento e acquazzoni sferzano la Toscana

Le forti raffiche di vento hanno causato disagi soprattutto sulla costa. All'Isola d'Elba un albero si è abbattuto su un giardino pubblico

FIRENZE — Pioggia e vento hanno portato all'improvviso l'autunno in Toscana. La protezione civile regionale non aveva escluso forti raffiche di vento e grandinate in particolare sulla costa che puntualmente si sono verificate. All'Isola d'Elba, a Portoferraio, un albero si è abbattuto sul giardino pubblico 'Le Ghiaie'. Non si registrano danni ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la strada. Ieri, sempre a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, una tromba d'aria si era formata al largo di Cecina.

Disagi anche a Firenze dove è stata diramata fino al pomeriggio l'allerta meteo proprio per il vento forte su tutta l'area metropolitana fino al Chianti.