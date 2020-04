25 Aprile, il Covid non contagia la memoria

Cerimonia al monumento dei 29 partigiani uccisi a Figline di Prato nel '44 per ricordare le vittime delle 280 stragi nazifasciste in 83 Comuni toscani

PRATO — La Toscana ha scelto di celebrare il 75mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia al monumento in ricordo dei 29 giovani partigiani uccisi dai nazisti a Figline di Prato il 6 settembre 1944, rigorosamente a porte chiuse per le restrizioni imposte nella lotta al Covid-19.

Ai piedi del monumento è stata deposta una corona di alloro per ricordare tutti i caduti nelle oltre 280 stragi nazifasciste che tra il 1943 e il 1945 hanno insanguinato 83 comuni della Toscana e causato la morte di oltre 4.500 civili. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che in mattinata ha aperto le celebrazioni con un videomessaggio ai cittadini su Facebook, ha ricordato il valore del sacrificio di chi morì per ricostruire l'Italia, oggi ancor più significativo per le gravi difficoltà che l'emergenza sanitaria stanno comportando per tutti.

In tutta la Toscana si sono moltiplicati gli eventi per celebrare l'anniversario, in gran parte sul web, nel ricordo della Lotta di Liberazione.