C'è la plastica nella salsa per il crostino

Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di "Crostini alla toscana" dopo la segnalazione del produttore. La salsa è venduta in un supermercato

PRATO — In via precauzionale il Ministero della Salute ha ritirato dalla vendita un lotto di salsa per crostini prodotto dall'azienda pratese Gastronomia Toscana per Conad. La causa è quella della possibile presenza di frammenti di corpi estranei plastici all'interno delle confezioni, come segnalato dall'azienda stessa.

Il lotto è il numero 190123 di "Crostini alla toscana" e con data di scadenza di conservazione fissata al 6, 7 e 9 febbraio 2019.