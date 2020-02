Prato maglia nera per segnalazioni di riciclaggio

Il fenomeno nel territorio pratese dieci volte superiore rispetto alla media delle altre province secondo un focus della Normale di Pisa

PRATO — Il fenomeno del riciclaggio ha radici ben piantate nel territorio provinciale di Prato che si pone, in questo senso, al primo posto in Italia. Lo spiega il focus dell'Università Normale di Pisa basato sul rapporto sulla criminalità organizzata in Toscana che è stato illustrato nel corso di un consiglio comunale straordinario dedicato al "Sietma Prato e l'illegalità nel lavoro".

Presenti ai lavori il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro Renzo Berti, il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi.

Secondo il focus della Normale a Prato il fenomeno è dieci volte superiore a quello registrato in media nelle altre province italiane ed è diffuso non solo tra gli stranieri ma anche tra gli italiani.