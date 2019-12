Sardine al gelo, la piazza non si riempie

Prima manifestazione pratese del movimento accompagnata dal freddo. Anche don Biancalani tra i manifestanti. Poi tocca a Massa, Pisa e Grosseto

PRATO — Non c'è stata quell'onda anomala di gente che si è vista nelle altre città, Firenze in testa per quanto riguarda la Toscana ma in trecento non si sono comunque fatti scoraggiare dal freddo arrivato sulla Toscana e sono scesi in piazza del Comune. In mano i cartelli ormai familiari raffiguranti le sardine e nessun simbolo di partito per far fronte all'avanzata della destra leghista.

Tra i presenti anche don Biancalani, il sacerdote di Vicofaro a Pistoia, noto per il suo metodo di accoglienza dei migranti che lo ha fatto finire a più riprese al centro delle polemiche. Anche lui è intervenuto nel corso della manifestazione: "Bisogna agire secondo il vangelo - ha detto - e bisogna avere attenzione politica perché l'Europa è l'unico argine al populismo".

Intanto anche dalla Toscana c'è chi si è mosso verso Roma per la manifestazione delle sardine in piazza San Giovanni. Oggi poi le sardine si radunano a Massa e domani a Pisa e a Grosseto.