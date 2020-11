Vandali squarciano il gazebo per i tamponi Covid

I volontari Anpas hanno trovato il tendone squarciato, un episodio simile poche ore prima ai danni di una postazione della Croce Rossa Italiana

PRATO — Una postazione drive through per i tamponi è stata vandalizzata a Prato, l'episodio segue di alcune ore un altro danneggiamento avvenuto questa volta ai danni di una postazione della Croce Rossa Italiana a Strada in Chianti.

A denunciare quanto accaduto in piazza Abbè Pierre è stato il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini "Non abbiamo imparato niente. Un gesto insulso, cattivo, messo a segno questa notte, nonostante la tenda avesse un impianto d’allarme".

Anpas Toscana ha acquisito 6 gazebo attrezzati in maniera specifica per sostenere le proprie associazioni in questa attività, spendendo in tutto oltre 20mila euro. A Prato, la postazione è stata allestita in Piazza Abbè Pierre.

"Non c’è solo il valore economico del danneggiamento. Dietro quello che è successo a Prato c’è molto di più. C’è il malessere della società, l’egoismo e l’ignoranza che ci ha portato fin qui. Quel vandalismo rappresenta i mille distinguo di chi in questa pandemia non vuole fare la sua parte, chi nega, chi vuole i tamponi, ma non vicino a casa sua. Noi non ci facciamo intimidire. Continuiamo ad andare avanti coi nostri valori: civismo e solidarietà. Senza paura" ha concluso il presidente Bettini.