Primo trapianto di utero, la donatrice è toscana

Il primo trapianto di utero in Italia è stato eseguito al Policlinico di Catania. La paziente è una donna siciliana di 29 anni nata priva di utero

CATANIA — Si tratta del primo trapianto di utero effettuato in Italia, "Un evento storico" come ha sottolineato il Centro Nazionale Trapianti. Il trapianto è stato eseguito nel centro trapianti del Policlinico di Catania in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro dall'equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia.

La paziente è in buone condizioni di salute, ma ci vorranno alcuni giorni per capire se l'operazione è andata a buon fine. Si tratta di una donna siciliana di 29 anni nata priva di utero a causa di una rara malattia congenita e l'obiettivo è quello di permettere alla donna di avere una gravidanza.

E' toscana invece la donna che ha donato l'organo, si tratta di una 37enne deceduta per un arresto cardiaco improvviso, che aveva espresso il consenso alla donazione e che in passato aveva avuto gravidanze terminate con parto naturale. La paziente è stata selezionata in base a caratteristiche di compatibilità con la donatrice toscana.

Il processo di donazione è stato coordinato dallo stesso Centro nazionale trapianti in collaborazione con i centri regionali di Sicilia e Toscana.