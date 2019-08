Meningite, bimbo in prognosi riservata

Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo ieri sera con febbre alta. Poi il trasferimento al Meyer di Firenze

PROVINCIA DI AREZZO — Nuovo caso di meningite, questa volta di tipo B, in Toscana. Un bambino di sette anni, residente con la famiglia in provincia di Arezzo, è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer in prognosi riservata.

La madre lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato ieri sera, con la febbre alta, diarrea, scarissima reattività agli stimoli. Esami e accertamenti hanno portato alla diagnosi di meningite e alla decisione di trasferire il bimbo al Meyer.