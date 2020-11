Bimbo resta senza farmaco raro, lo trova a Firenze

La richiesta dalla provincia di Roma per un bambino rimasto senza il farmaco raro, ha risposto lo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze

FIRENZE — E' rimasta senza un farmaco salvavita per le malattie rare, la tiopronina prodotta solo nella unica Officina Farmaceutica dello Stato, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

L'unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, assieme al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, hanno collaborato per consegnare il Farmaco, uno dei 5 farmaci orfani prodotti in Toscana.

A raccogliere la chiamata è stato il luogotenente Borzacchiello responsabile dell'unità operativa farmaci orfani dello stabilimento che ha inviato le compresse in giornata.

Aisla Firenze che in passato ha collaborato con lo stabilimento ha commentato "Nel pieno dell’emergenza Covid e in un momento delicato per la Sanità Italiana, essere dalla parte dei cittadini bisognosi della terapia cercando di non bloccare loro la continuità terapeutica, sono operazioni che rendono orgogliosi tutti noi di essere Italiani".